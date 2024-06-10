У летевшего в Вену самолета треснули лобовые стекла из-за града
Самолет авиакомпании Austrian Airlines, летевший с испанского острова Майорка в Вену, приземлился в аэропорту назначения с треснутым из-за сильного града лобовым стеклом, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.
На кадрах, которые публикует издание, видно, что передние окна кабины пилотов Airbus A320 полностью покрыты трещинами. Кроме того, у самолета сильно поврежден нос — отсутствует значительная часть обшивки.
Пилотам удалось совершить успешную посадку, в результате происшествия никто не пострадал. Один из пассажиров отметил, что ощутил сильную тряску за полчаса до приземления.
В авиакомпании подтвердили, что Airbus A320 был поврежден в результате града. «Самолет попал в грозовую зону на подлете к Вене, что, по словам экипажа, не было заметно на метеорологическом радаре. По имеющимся данным, в результате града были повреждены два передних стекла кабины самолета, носовая часть самолета (обтекатель) и некоторые панели», — говорится в сообщении Austrian Airlines.
В марте в России самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», летевший из Уфы в Ярославль, экстренно сел в Казани из-за трещины на лобовом стекле. В результате никто не пострадал, разгерметизации в салоне не было. В авиакомпании пояснили, что лобовое стекло самолета многослойное, трещина прошла по внешнему слою.
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