В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирной в телеграм-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Это второй раз за день, когда в регионе вводят режим опасности атаки дронов. Кроме того, в области дважды объявляли ракетную опасность.

Смирнов сообщил, что в течение 9 июня под обстрелы в Курской области попали пункт пропуска «Суджа», поселок Волфинский, села Горналь, Кульбаки, Гордеевка и Троицкое и деревни Куриловка и Елизаветовка.

Кроме того, вблизи Гордеевки, а также деревень Новоивановка и Воронок и поселка Тёткино были зафиксированы сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе. В результате в деревнях повредило линии электропередачи, в Тёткино повреждена крыша жилого дома. По словам врио губернатора, никто не пострадал.