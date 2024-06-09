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Общество ,  
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Сбившего подростка в Подмосковье водителя Maserati задержали

СК: сбившего подростка в Подмосковье водителя Maserati задержали

Фото: МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

Водителя Maserati, сбившего насмерть подростка на остановке на западе Московской области, задержали, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности. 27-летний водитель был лишен прав, уточнили в ведомстве.

По данным следователей, на остановке в момент аварии находились двое подростков, один из них погиб на месте, второго — 2004 года рождения — госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ход расследования контролируют в центральном аппарате СК, доклад направят главе ведомства Александру Бастрыкину.

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8 июня водитель на автомобиле Maserati врезался в остановку общественного транспорта на западе Московской области. В результате погиб 13-летний ребенок. Авария произошла примерно на 28-м км автодороги Уваровка — Семеновское — Кусково у деревни Киселево. Водитель Maserati, по предварительным данным, не справился с управлением.

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Подмосковье водитель наезд на людей
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