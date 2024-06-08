Прокуратура начала проверку после гибели ребенка в ДТП с Maserati на остановке

Прокуратура начала проверку после наезда Maserati на остановку с детьми

Фото: МВД России по Московской области Фото: Прокуратура Московской области Фото: МВД России по Московской области Фото: Прокуратура Московской области

Прокуратура Московской области проверит обстоятельства наезда автомобиля Maserati на остановку, жертвой которого стал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Авария произошла 8 июня на трассе неподалеку от деревни Киселево. Водитель не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, на которой стояли трое детей. Один ребенок — 13-летний мальчик — погиб на месте, еще одного доставили в реанимацию, он находится в тяжелом состоянии. Третий мальчик успел отскочить и не пострадал.

Виновника аварии задержали в Можайске. Им оказался 27-летний мужчина. В СК уточнили, что он ехал на большой скорости.

Против задержанного завели уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим прав на управление транспортным средством, в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.