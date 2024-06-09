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Общество ,  
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В Праге задержали иностранца после введения особых мер безопасности

В Праге задержали иностранца, из-за которого в городе усилили меры безопасности. Об этом сообщает местная полиция в соцсети Х (Twitter).

«Благодаря помощи общественности отделу по борьбе с экстремизмом удалось арестовать мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении», — говорится в сообщении.

Ранее полиция ввела в городе повышенные меры безопасности из-за возможности нападения на инфраструктуру.

По данным агентства ČTK, задержанный мужчина родом из Южной Америки и говорит по-испански. Сотрудник Генпрокуратуры Мартин Белый заявил, что в ходе расследования возбуждено уголовное дело по факту попытки поджога на транспорте в районе Прага 9. Задержанному пока не предъявили обвинение.

В городе продолжает действовать режим особой охраны общественных мест, торговых центров и транспорта.

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Особые меры безопасности ввели утром 9 июня. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что полиция расследует дело, связанное с нападениями за границей.

Последний раз меры безопасности в стране были усилены больше месяца назад. 30 апреля на работу вывели больше полицейских, чем обычно, в связи с организацией чемпионата по хоккею в Праге и Остраве.

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