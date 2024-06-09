Лавров заявил, что на Западе услышали сигнал Путина о поставках оружия

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

На Западе услышали заявление президент России Владимира Путина о возможности поставок Москвой дальнобойного оружия другим странами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Фрагмент беседы с главой МИДа опубликовал телеведущий «России 1» Павел Зарубин в телеграм-канале.

«Не сомневаюсь, что поймут, там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией, чтобы понравиться своему радикальному электорату. <...> Думаю, что поняли и сделают выводы», — сказал Лавров.

В ситуации с поставками западного оружия на Украину Россия будет решать, как отвечать на такие враждебные действия, отметил Лавров. По его словам, это будет симметричный ответ. У Москвы есть полное понимание роли, которую Запад играет в конфликте России и Украины, заключил министр иностранных дел.

7 июня Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что сейчас Россия не поставляет дальнобойное оружие другим странам. Однако, по словам президента, Москва оставляет за собой право продавать такую военную технику государствам и структурам, «которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера».

Поставки дальнобойного оружия Москвой станут зеркальным ответом на отправку западного оружия на Украину, отметил Путин. Продажа оружия сопряжена с целым рядом обстоятельств и будет возможна «не завтра», подчеркнул он.