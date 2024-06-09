Парковки по всей Москве сделают бесплатными в День России
В День России, 12 июня, парковка в Москве станет бесплатной на всех улицах, сообщил мэр Сергей Собянин.
Он уточнил, что парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам.
12 мая — нерабочий праздничный день. В прошлом году День России выпал на понедельник, поэтому жители страны отдыхали сразу три дня. В этом россияне отдохнут в среду.
Платные парковки существуют в Москве с 2012 года. Их зону после этого регулярно расширяли. В январе 2024 году появились еще 50 участков, среди них улицы в районах Аэропорт, Северное Измайлово, Савеловский, Зюзино и др. А в феврале зону парковок расширили еще на 31 участок.
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