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Общество ,  
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Парковки по всей Москве сделают бесплатными в День России

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В День России, 12 июня, парковка в Москве станет бесплатной на всех улицах, сообщил мэр Сергей Собянин.

Он уточнил, что парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам.

12 мая — нерабочий праздничный день. В прошлом году День России выпал на понедельник, поэтому жители страны отдыхали сразу три дня. В этом россияне отдохнут в среду.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Платные парковки существуют в Москве с 2012 года. Их зону после этого регулярно расширяли. В январе 2024 году появились еще 50 участков, среди них улицы в районах Аэропорт, Северное Измайлово, Савеловский, Зюзино и др. А в феврале зону парковок расширили еще на 31 участок.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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