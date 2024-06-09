 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На греческом острове нашли тело британского телеведущего Мосли

Обстановка на месте происшествия&nbsp;на острове Сими, Греция
Обстановка на месте происшествия на острове Сими, Греция (Фото: Panormitis Chatzigiannakis / Reuters)

Тело ведущего Би-би-си Майкла Мосли, пропавшего во время отдыха на острове Сими в Греции, нашли, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции. Информацию подтвердил источник Би-би-си.

По словам мэра Лефтериса Папакалодукаса, тело упало с крутого склона, в одной руке у погибшего была кожаная сумка. По данным Би-би-си, его обнаружили при осмотре береговой линии с помощью камер. Тело вскоре пройдет официальное опознание.

67-летний журналист пропал 5 июня. В поисковой операции участвовали полиция, береговая охрана, волонтеры и другие силы. У Мосли остались жена и четверо детей.

Британский телеведущий Мосли пропал во время отдыха на греческом острове
Общество
Майкл Мосли

Журналист получил медицинское образование, после работал в кадре почти 20 лет:, вел шоу о диете, физических упражнениях и медицине. Мосли знаком британским зрителям по выступлениям в утреннем эфире Би-би-си и на шоу «Один на один». Кроме того, он популяризировал периодическое голодание и низкоуглеводное питание. Мосли также был обозревателем Daily Mail.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Теги
смерть Греция Би-би-си журналист
Материалы по теме
Британский телеведущий Мосли пропал во время отдыха на греческом острове
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
На греческом острове нашли тело британского телеведущего Мосли Политика, 14:03
Marca узнала о планах «Реала» купить лучшего игрока чемпионата Германии Спорт, 13:59
Большинство немцев выступили за возвращение обязательного призыва в армию Политика, 13:53
В Херсонской области объявили авиационную опасность Политика, 13:45
Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 Политика, 13:36
Будущий игрок «Реала» Эндрик повторил достижение Пеле в сборной Бразилии Спорт, 13:29
Орбан рассказал, от чего зависит мир на Украине Политика, 13:19
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
В Минобороны Украины назвали число женщин в рядах ВСУ Политика, 13:09
В Миргороде прогремели взрывы Политика, 13:04
Уроженец Дагестана Имавов победил американца в главном бою турнира UFC Спорт, 12:58
Захарова заявила о «кознях Запада» перед ПМЭФ Политика, 12:55
В Германии решили увеличить число резервистов Политика, 12:52
Гладков рассказал о последствиях атаки на Шебекино Политика, 12:30
Жителей Белгорода во второй раз за день предупредили о ракетной опасности Политика, 12:29