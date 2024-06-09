На греческом острове нашли тело британского телеведущего Мосли
Тело ведущего Би-би-си Майкла Мосли, пропавшего во время отдыха на острове Сими в Греции, нашли, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции. Информацию подтвердил источник Би-би-си.
По словам мэра Лефтериса Папакалодукаса, тело упало с крутого склона, в одной руке у погибшего была кожаная сумка. По данным Би-би-си, его обнаружили при осмотре береговой линии с помощью камер. Тело вскоре пройдет официальное опознание.
67-летний журналист пропал 5 июня. В поисковой операции участвовали полиция, береговая охрана, волонтеры и другие силы. У Мосли остались жена и четверо детей.
Журналист получил медицинское образование, после работал в кадре почти 20 лет:, вел шоу о диете, физических упражнениях и медицине. Мосли знаком британским зрителям по выступлениям в утреннем эфире Би-би-си и на шоу «Один на один». Кроме того, он популяризировал периодическое голодание и низкоуглеводное питание. Мосли также был обозревателем Daily Mail.
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