На греческом острове нашли тело британского телеведущего Мосли

Обстановка на месте происшествия на острове Сими, Греция (Фото: Panormitis Chatzigiannakis / Reuters)

Тело ведущего Би-би-си Майкла Мосли, пропавшего во время отдыха на острове Сими в Греции, нашли, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции. Информацию подтвердил источник Би-би-си.

По словам мэра Лефтериса Папакалодукаса, тело упало с крутого склона, в одной руке у погибшего была кожаная сумка. По данным Би-би-си, его обнаружили при осмотре береговой линии с помощью камер. Тело вскоре пройдет официальное опознание.

67-летний журналист пропал 5 июня. В поисковой операции участвовали полиция, береговая охрана, волонтеры и другие силы. У Мосли остались жена и четверо детей.

Журналист получил медицинское образование, после работал в кадре почти 20 лет:, вел шоу о диете, физических упражнениях и медицине. Мосли знаком британским зрителям по выступлениям в утреннем эфире Би-би-си и на шоу «Один на один». Кроме того, он популяризировал периодическое голодание и низкоуглеводное питание. Мосли также был обозревателем Daily Mail.