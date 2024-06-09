Жителей Белгорода во второй раз за день предупредили о ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе вновь ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».
Такой сигнал в Белгороде и Белгородском районе запускают во второй раз за день. Ранее он действовал с 9:50 по 10:15 мск. В это время силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун».
Белгородская область в последние месяцы подвергается интенсивным обстрелам, в регионе периодически объявляют ракетную опасность, сбивают украинские ракеты и дроны. В Белгороде продолжают устанавливать бетонные автобусные остановки и модульные железобетонные укрытия.
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