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Военная операция на Украине ,  
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Жителей Белгорода во второй раз за день предупредили о ракетной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород
Белгород (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В Белгороде и Белгородском районе вновь ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

Такой сигнал в Белгороде и Белгородском районе запускают во второй раз за день. Ранее он действовал с 9:50 по 10:15 мск. В это время силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун».

Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два дрона
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Белгородская область в последние месяцы подвергается интенсивным обстрелам, в регионе периодически объявляют ракетную опасность, сбивают украинские ракеты и дроны. В Белгороде продолжают устанавливать бетонные автобусные остановки и модульные железобетонные укрытия.

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Белгород ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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