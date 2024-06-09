Россияне получили восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Российские школьники завоевали пять золотых и три серебряные медали на 24-й Азиатской физической олимпиаде, сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

Азиатская физическая олимпиада (Asian Physics Olympiad, APhO) — ежегодное соревнование, состоящее из теоретического и практического тура. В этом году она прошла в Малайзии и включала 28 команд старшеклассников из 27 стран.

В прошлом году российские школьники получили восемь золотых медалей на APhO, которая проходила в Монголии. По ее итогам формировали российскую сборную для участия на 53-й Международной физической олимпиаде школьников в Токио, где россияне получили пять золотых медалей.