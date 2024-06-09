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Два человека погибли в результате обрушения перил балкона в Мексике

Два человека погибли в результате обрушения перил балкона в клубе в Мексике

В клубе Rich в городе Сан-Луис-Потоси в Мексике обрушились перила балкона, есть погибшие. Об этом сообщает El Heraldo.

Обрушение произошло в клубе Rich на площади Аттус. Погибли два человека, еще 16 получили ранения. El Economista уточняет, что бар расположен на третьем этаже Plaza Alttus.

В момент обрушения там проходило выступление музыканта Кевина Морено. TV Azteca отмечает, что бар был переполнен, из-за чего часть посетителей собралась на балконе. По данным телеканала, люди упали с высоты 12 метров, пятеро пострадавших получили серьезные травмы.

Генеральный секретарь городского совета Хорхе Даниэль Эрнандес Дельгадильо заявил, что у бара не было разрешения на проведение выступление музыканта. По его словам, пострадали 15 человек, еще двое погибли. Бар закрыли.

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