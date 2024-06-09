В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Глава региона призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».
Тот же сигнал действует во всем Шебекинском городском округе. Он расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью, это ближайший к российско-украинской границе город региона.
Белгородская область в последние месяцы подвергается интенсивным обстрелам, в регионе периодически объявляют ракетную опасность. В предыдущий раз это произошло вечером 8 июня: сначала режим действовал на всей территории области, а после только в Белгороде и окрестностях.
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