В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

Тот же сигнал действует во всем Шебекинском городском округе. Он расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью, это ближайший к российско-украинской границе город региона.

Белгородская область в последние месяцы подвергается интенсивным обстрелам, в регионе периодически объявляют ракетную опасность. В предыдущий раз это произошло вечером 8 июня: сначала режим действовал на всей территории области, а после только в Белгороде и окрестностях.