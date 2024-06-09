Пожар на атакованных хуситами судах у Аденского залива локализовали

Пожар, который вспыхнул на двух судах в Аденском заливе после попадания в них ракет, удалось локализовать, сообщает специализирующаяся на морской безопасности британская компания Ambrey, передает Reuters.

Ранее компания сообщила, что удар по гражданскому грузовому судну был нанесен ракетный удар примерно в 83 морских милях к юго-востоку от Адена. Еще одно судно было атаковано в 80 милях к юго-востоку от Адена, сообщал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). Информации о пострадавших не было.

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. Однако атакам также подвергались суда, не имеющие отношения к Израилю. В ответ на атаки хуситов Великобритания и США с января стали наносить удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.