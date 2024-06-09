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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны прошедшей ночью сбили беспилотник над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

Силы ПВО сбили разведывательный дрон над Брянской областью
Политика
Фото:Минобороны России

Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении дронов над российскими регионами.

Так, в ночь на 8 июня силы ПВО перехватили девять беспилотников над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем. Три аппарата сбили в Астраханской области, три — в Белгородской, два — в Ростовской, по одному — в Брянской и Тульской областях, сообщили в Минобороны.

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Теги
Брянская область ПВО беспилотники Минобороны
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В Брянской области уничтожили беспилотник
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Силы ПВО сбили разведывательный дрон над Брянской областью
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Над Брянской областью сбили два беспилотника
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