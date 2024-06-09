В Брянской области сбили беспилотник
Средства противовоздушной обороны прошедшей ночью сбили беспилотник над Брянской областью, сообщает Минобороны России.
Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении дронов над российскими регионами.
Так, в ночь на 8 июня силы ПВО перехватили девять беспилотников над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем. Три аппарата сбили в Астраханской области, три — в Белгородской, два — в Ростовской, по одному — в Брянской и Тульской областях, сообщили в Минобороны.
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