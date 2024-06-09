Американская частная космическая компания Virgin Galactic провела последний коммерческий полет космоплана VSS Unity. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

VSS Unity 8 июня совершил финальный суборбитальный коммерческий полет с четырьмя туристами на борту. Миссия Galactic 07 доставила турецких, американских и итальянских пассажиров на высоту около 55 миль (88,51 км) в ходе рейса продолжительностью чуть более часа. Космоплан совершил посадку на космодроме в Нью-Мексико.

Virgin Galactic — аэрокосмическая компания, которая занимается космическим туризмом. Ее цель — обеспечить суборбитальные полеты в космос для туристов и суборбитальные запуски для космических научных миссий.

Первые испытательные полеты новых модификаций своих аппаратов, которые получили название Unity, компания провела в конце 2016 года. Общий полет туристического космического корабля продлился 1 час 20 минут, в свободном полете космолет находился 10 минут, предварительно отделившись от самолета-разгонщика. Приземление аппарата прошло также успешно.