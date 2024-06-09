Virgin Galactic провела последний коммерческий полет космоплана VSS Unity
Американская частная космическая компания Virgin Galactic провела последний коммерческий полет космоплана VSS Unity. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
VSS Unity 8 июня совершил финальный суборбитальный коммерческий полет с четырьмя туристами на борту. Миссия Galactic 07 доставила турецких, американских и итальянских пассажиров на высоту около 55 миль (88,51 км) в ходе рейса продолжительностью чуть более часа. Космоплан совершил посадку на космодроме в Нью-Мексико.
Virgin Galactic — аэрокосмическая компания, которая занимается космическим туризмом. Ее цель — обеспечить суборбитальные полеты в космос для туристов и суборбитальные запуски для космических научных миссий.
Первые испытательные полеты новых модификаций своих аппаратов, которые получили название Unity, компания провела в конце 2016 года. Общий полет туристического космического корабля продлился 1 час 20 минут, в свободном полете космолет находился 10 минут, предварительно отделившись от самолета-разгонщика. Приземление аппарата прошло также успешно.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает