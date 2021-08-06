Virgin Galactic начала продавать билеты на космические рейсы

Компания Virgin Galactic начала продажу билетов на полеты в космос. Об этом сообщила пресс-служба компании при публикации финансовой отчетности за второй квартал 2021 года.

Согласно документам, у покупателей будет на выбор три варианта билетов: билет на одно место, многоместный пакет для пар, семьи и друзей, а также полный выкуп рейса. Цена за билет начинается от $450 тыс.

В пресс-службе добавили, что следующий космический полет на ракетоплане Unity запланирован на конец сентября, его оплатили ВВС Италии.

Первым полет на ракетоплане от компании Virgin Galactic совершил ее основатель и британский миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля. Вместе с ним были астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес, а самим космическим кораблем управляли пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи. Они слетали к границам космоса, на высоту около 86 км.