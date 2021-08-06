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Технологии и медиа ,  
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Virgin Galactic начала продавать билеты на космические рейсы

Компания Virgin Galactic начала продажу билетов на полеты в космос. Об этом сообщила пресс-служба компании при публикации финансовой отчетности за второй квартал 2021 года.

Согласно документам, у покупателей будет на выбор три варианта билетов: билет на одно место, многоместный пакет для пар, семьи и друзей, а также полный выкуп рейса. Цена за билет начинается от $450 тыс.

В пресс-службе добавили, что следующий космический полет на ракетоплане Unity запланирован на конец сентября, его оплатили ВВС Италии.

Ракетоплан с Брэнсоном приземлился после полета к границе космоса
Технологии и медиа
Фото:virgingalactic.com

Первым полет на ракетоплане от компании Virgin Galactic совершил ее основатель и британский миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля. Вместе с ним были астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес, а самим космическим кораблем управляли пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи. Они слетали к границам космоса, на высоту около 86 км.

После него в космос на ракете под названием New Shepard, которую изготовила космическая компания Blue Origin, вылетел основатель Amazon Джефф Безос. Вместе с ним в космос полетели еще три пассажира — брат миллиардера Марк, 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен. По данным Blue Origin, корабль поднялся на 107 км над уровнем моря и достиг скорости в 3595 км/ч. Весь полет прошел за 10 минут 10 секунд.

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