В Новой Зеландии запланировали отменить запрет на добычу нефти в море
Правительство Новой Зеландии представит законопроект об отмене запрета на добычу нефти в море. Об этом сообщил министр ресурсов Шейн Джонс, передает Reuters.
Власти намерены отменить запрет для привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор страны. По словам Джонса, законопроект внесут на голосование парламента до конца 2024 года.
Власти Новой Зеландии запретили выдачу новых разрешений на поиск и разработку нефтяных и газовых месторождений на шельфе страны в 2018 году. Запрет не коснулся 22 активных офшорных лицензий, срок действия последней из которых завершится в 2030 году.
Правящая коалиция назвала это решение важным шагом для борьбы с изменением климата. Reuters отмечает, что запрет ввело левоцентристское правительство, отменить его хотят нынешние правоцентристские законодатели.
Добыча нефти и газа в Новой Зеландии ведется в бассейне Таранаки площадью около 3005 кв км. В 2022 году страна, как пишет Reuters, заработала на экспорте нефти около 900 млн новозеландских долларов (примерно $550 млн).
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