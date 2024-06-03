У берегов Южной Кореи нашли крупное месторождение нефти

Потенциально крупное месторождение нефти и газа было обнаружено в Японском море у города Пхохан на востоке Южной Кореи. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль, передает Yonhap.

Месторождение в заливе Ёниль примерно в 260 км к юго-востоку от Сеула может насчитывать около 14 млрд барр. нефти и газа. Объема газа может хватить Корее на 29 лет, а нефти — на четыре года.

Президент рассказал, что правительство обнаружило признаки высокой вероятности месторождения нефти и газа в Японском море в феврале 2023 года. После этого американской профильной компании Act-Geo поручили провести геофизическое исследование. По предварительным оценкам, 75% запасов составляет газ, 25% — нефть.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи одобрило план по разведочному бурению, сообщил Юн Сок Ёль. Предварительные результаты ожидаются к первой половине 2025 года.

Как отмечает Yonhap, открытие имеет большое значение, поскольку «Южная Корея зависит от импорта примерно на 97–98% для удовлетворения своих энергетических потребностей». Страна проводит геологоразведочные мероприятия в поисках ресурсов в своих водах с 1996 года, было сделано несколько успешных открытий.

Так, в 1998 году Южная Корея обнаружила запасы газа объемом 45 млн барр. в водах недалеко от Пхохана. За 17 лет эксплуатации месторождения страна получила чистую прибыль в размере 1,4 трлн вон (около $1 млрд).