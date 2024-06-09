В ФРГ задержали предполагаемого сторонника ИГ

В аэропорту Кельн/Бонн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии задержали предполагаемого сторонника группировки «Исламское государство» (ИГ, признана терррористической и запрещена в России). Об этом сообщает Zeit со ссылкой на Федеральную прокуратуру ФРГ.

Как считают следователи, в сентябре 2023 года мужчина через криптовалютную биржу перевел на счет структуры ИГ «Вилаят Хорасан» (признана в России террористической и запрещена) в общей сложности почти $1,7 тыс. В отношении подозреваемого проводится расследование по подозрению в поддержке террористической организации за рубежом. Мужчина находится под стражей.

По данным агентства dpa, ранее подозреваемый подал заявку на работу охранником на «параллельных мероприятиях» за пределами футбольных стадионов во время чемпионата Европы по футболу. В службах безопасности заявили, что его не взяли, поскольку он не прошел проверку.

Bild пишет, что мужчина также пытался устроиться на работу во время двух других крупных событий. По данным издания, в его квартире прошел обыск, в ходе которого были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и «подозрительные записи».

В марте в городе Гера в федеральной земле Тюрингия задержали двоих подозреваемых сторонников «Вилаят Хорасан». Как пишет Zeit, мужчины, приехавшие из Афганистана, готовили нападение на парламент Швеции в ответ на акции с сожжением Корана.

Группировка ИГ также планировала совершить теракты на Рождество 2023 года в Кёльне, Вене и Мадриде.