Власти Тюменской области заявили о содействии следствию по делу Вахрина

Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию в связи с задержанием заместителя губернатора региона Вячеслава Вахрина. Об этом говорится в заявлении информационного центра правительства региона.

«Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию», — говорится в сообщении. В правительстве подчеркнули, что сфера ЖКХ, курируемая Вахриным, продолжит работу в штатном режиме.

Все необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы, будут приняты в понедельник, 10 июня, добавили в центре. Тогда же будет назначена проверка для изучения обстоятельств дела Вахрина.

Вахрина задержали 8 июня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса). В тот же день суд его арестовал.

Вячеславу Вахрину 57 лет. В 2010 году он стал начальником Госжилинспекции Тюменской области — главным государственным жилищным инспектором региона. С 2012 года он занимает пост заместителя губернатора области.