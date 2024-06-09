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Власти Тюменской области заявили о содействии следствию по делу Вахрина

Правительство Тюменской области заявило о содействии следствию по делу Вахрина

Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию в связи с задержанием заместителя губернатора региона Вячеслава Вахрина. Об этом говорится в заявлении информационного центра правительства региона.

«Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию», — говорится в сообщении. В правительстве подчеркнули, что сфера ЖКХ, курируемая Вахриным, продолжит работу в штатном режиме.

Все необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы, будут приняты в понедельник, 10 июня, добавили в центре. Тогда же будет назначена проверка для изучения обстоятельств дела Вахрина.

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Вахрина задержали 8 июня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса). В тот же день суд его арестовал.

Вячеславу Вахрину 57 лет. В 2010 году он стал начальником Госжилинспекции Тюменской области — главным государственным жилищным инспектором региона. С 2012 года он занимает пост заместителя губернатора области.

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Тюменская область правительство задержание взятка
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