Бастрыкин запросил доклад по делу о двойном убийстве в Красноярске
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства женщины и ее дочери в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
По версии следствия, 7 июня 2024 года в квартире дома на улице Щорса в Красноярске 75-летний мужчина в ходе бытового конфликта множество раз ударил свою 29-летнюю внучку ножом в живот, а ее двухлетнюю дочь — в шею. Супруг женщины находился в это время на работе.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек, в том числе малолетнего ребенка (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса). По словам подозреваемого, конфликт между ним и внучкой возник из-за того, что женщина не отдавала ему документы. Мужчину отправили в СИЗО.
Красноярская прокуратура уточнила, что сперва пенсионер несколько раз ударил ножом в живот свою внучку, а когда к месту убийства подбежала двухлетняя девочка, он убил ее ударом в шею. После этого мужчина разгромил сантехнику и устроил потоп горячей водой.
По данным прокуратуры, дед стал проживать в семье недавно: он долгое время сожительствовал с женщиной в Красноярске, но после ее смерти его попросили съехать, и внучка забрала деда к себе. Возможной причиной конфликта в ведомстве назвали «вопросы собственности на дачный участок». Мужчина попросил свои документы на дачу, чтобы съехать туда, но внучка отказала.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает