Бастрыкин запросил доклад по делу о двойном убийстве в Красноярске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства женщины и ее дочери в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

По версии следствия, 7 июня 2024 года в квартире дома на улице Щорса в Красноярске 75-летний мужчина в ходе бытового конфликта множество раз ударил свою 29-летнюю внучку ножом в живот, а ее двухлетнюю дочь — в шею. Супруг женщины находился в это время на работе.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек, в том числе малолетнего ребенка (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса). По словам подозреваемого, конфликт между ним и внучкой возник из-за того, что женщина не отдавала ему документы. Мужчину отправили в СИЗО.

Красноярская прокуратура уточнила, что сперва пенсионер несколько раз ударил ножом в живот свою внучку, а когда к месту убийства подбежала двухлетняя девочка, он убил ее ударом в шею. После этого мужчина разгромил сантехнику и устроил потоп горячей водой.

По данным прокуратуры, дед стал проживать в семье недавно: он долгое время сожительствовал с женщиной в Красноярске, но после ее смерти его попросили съехать, и внучка забрала деда к себе. Возможной причиной конфликта в ведомстве назвали «вопросы собственности на дачный участок». Мужчина попросил свои документы на дачу, чтобы съехать туда, но внучка отказала.