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Политика ,  
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По делу о нападении на премьера Дании арестовали поляка

Напавшим на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в центре Копенгагена оказался 39-летний гражданин Польши. Об этом сообщило издание Ekstra Bladet.

Мужчина ударил премьера кулаком в плечо, суд арестовал его на 12 суток. В материалах дела говорится, что поляк не понимает датский язык и не говорит на нем. На момент задержания он находился под воздействием алкоголя и наркотиков.

На премьера Дании напали в Копенгагене
Политика
Метте Фредериксен

Нападение произошло на площади Культорвет вскоре после участия премьер-министра в предвыборном мероприятии Социал-демократической партии, которую она возглавляет. В офисе Фредериксен заявили, что она «шокирована» произошедшим.

Ряд европейских политиков, в том числе Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, осудили нападение на датского премьера.

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Теги
Дания нападение арест избиение поляки
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