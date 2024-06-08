Белгородский район атаковали три беспилотника

Белгородский район подвергся атаке трех украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света временно остались жители сел Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и части поселка Октябрьский.

Вечером 7 июня атаке беспилотников подверглись несколько населенных пунктов Белгородской области. В частности, под удар попали села Петровка и Бессоновка Белгородского района.

Есть повреждения на линиях электропередачи, без света остались жители села Петровка. В селах Солохи и Орловка временно отсутствует связь.