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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский район атаковали три беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Белгородский район подвергся атаке трех украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света временно остались жители сел Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и части поселка Октябрьский.

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Фото:vvgladkov / Telegram

Вечером 7 июня атаке беспилотников подверглись несколько населенных пунктов Белгородской области. В частности, под удар попали села Петровка и Бессоновка Белгородского района.

Есть повреждения на линиях электропередачи, без света остались жители села Петровка. В селах Солохи и Орловка временно отсутствует связь.

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Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области дроны атаковали несколько сел
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