Белгородский район атаковали три беспилотника
Белгородский район подвергся атаке трех украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света временно остались жители сел Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и части поселка Октябрьский.
Вечером 7 июня атаке беспилотников подверглись несколько населенных пунктов Белгородской области. В частности, под удар попали села Петровка и Бессоновка Белгородского района.
Есть повреждения на линиях электропередачи, без света остались жители села Петровка. В селах Солохи и Орловка временно отсутствует связь.
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