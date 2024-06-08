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Maserati врезался в остановку с детьми на западе Подмосковья

МВД: Maserati врезался в остановку на западе Подмосковья, погиб подросток

Фото: МВД России по Московской области
Фото: МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: МВД России по Московской области
Фото: МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: МВД России по Московской области
Фото: МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

Автомобиль Maserati врезался в остановку общественного транспорта на западе Московской области, в результате погиб стоявший на ней ребенок, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла примерно в 14:20 на 28 км автодороги Уваровка — Семеновское — Кусково у деревни Киселево. Водитель Maserati, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в остановку, на которой стояли двое детей.

В результате один из подростков — мальчик 2011 года рождения — погиб. Еще одного ребенка 2014 года рождения, также мальчика, госпитализировали. На остановке стоял еще один мальчик, он успел отскочить и не пострадал, уточнили в прокуратуре.

МВД и прокуратура начали проверку по факту произошедшего.

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Виновника аварии задержали в Можайске, сообщило региональное управление Следственного комитета. Им оказался 27-летний мужчина. В СК уточнили, что виновник аварии ехал на большой скорости.

Против задержанного завели уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим прав на управление транспортным средством, в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

По информации Следственного комитета, выживший мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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