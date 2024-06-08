В Свердловской области нашли пропавших три дня назад детей из Тюмени
В Свердловской области нашли детей из Тюмени, потерявшихся в лесу три дня назад, сообщило управление МЧС по Тюменской области в телеграм-канале.
Дети истощены, однако их жизни ничего не угрожает. Их направят на обследование в медучреждение.
12-летний мальчик и его 10-летняя сестра родом из Тюмени ушли с дедушкой на рыбалку в лес вблизи деревни Бурмакина в Свердловской области 4 июня и заблудились. Дедушка смог выбраться, дети потерялись. По данным тюменского портала 72.RU, они не выходили на связь с 5 июня.
Деревня Бурмакина находится недалеко от границы с Тюменской областью.
Как пишет 72.RU, сначала родственники пытались найти детей сами и обратились в полицию лишь 6 июня. МЧС сообщило, что в поисках приняли участие 654 человека.
Детей нашли в лесу в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области. По информации тюменского портала, вместе с ними все время были две их собаки породы бигль.
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