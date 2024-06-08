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Политика ,  
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Daily Mail узнала о помощи Спилберга с речью Байдена в Нормандии

Daily Mail: Спилберг помог Байдену подготовить речь к торжеству в Нормандии

Американский режиссер Стивен Спилберг помог президенту США Джо Байдену подготовить речь к мероприятию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, пишет Daily Mail со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его информации, Спилберг находился в номере отеля InterContinental, где Байден репетировал свою речь. В Белом доме не ответили газете, почему режиссер присутствовал на торжестве и получил ли он какое-либо вознаграждение.

Стивен Спилберг — режиссер, продюсер, сценарист, один из основателей студии DreamWorks. Среди его работ — «Челюсти», «Инопланетянин», серия фильмов об Индиане Джонсе, «Парк Юрского периода» и другие. Спилберг получил три «Оскара»: два — за «Список Шиндлера» (лучший фильм и лучшая режиссура) и один — за фильм «Спасти рядового Райана» (лучшая режиссура).

Стивен Спилберг принял участие в предвыборной кампании Байдена
Политика
Стивен Спилберг

В апреле портал Puck и NBC News сообщили, что Спилберг сотрудничает с предвыборным штабом Байдена, чтобы разработать стратегию для национального съезда Демократической партии, который запланирован на август. По информации NBC News, Спилберг давний сторонник Байдена, и уже активно участвовал во встречах с организаторами съезда.

На съезде демократов будет выбран кандидат в президенты от партии. Байден в ходе праймериз и кокусов набрал необходимое число голосов, его соперником от Республиканской партии станет бывший президент США Дональд Трамп. Выборы главы государства в США состоятся в ноябре.

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Стивен Спилберг Джо Байден США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Спилберг Стивен фото

Спилберг Стивен

режиссер
18 декабря 1946 года
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