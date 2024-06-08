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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС сообщил о приостановке спасательных работ в Садовом из-за дронов

ТАСС: спасательную операцию в Херсонской области приостановили из-за угрозы БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Спасательные работы в пострадавшем от обстрела селе Садовое Херсонской области приостановили из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В связи с большой активностью БПЛА в районе происшествия аварийно-спасательные работы прекращены», — рассказал собеседник агентства.

7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды атаковали село Садовое: с помощью управляемой авиабомбы французского производства, а затем из РСЗО HIMARS. Оба раза удар пришелся по местному магазину. В результате, по последним данным, 22 человека погибли и 15 пострадали.

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Следственный комитет России начал устанавливать обстоятельства удара ВСУ по магазину в Садовом. В МИД России пообещали наказать причастных к атакам на Херсонскую область. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, это были «заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения».

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Херсонская область спасательные работы дроны
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