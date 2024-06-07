Парашютист разбился в Волгоградской области из-за ветра
Парашютист со стажем разбился из-за несчастного случая в Волгоградской области, сообщили РБК в клубе «Юный ястреб». Мужчина совершал прыжок и его сбил и ударил о столб порыв ветра.
«Это несчастный случай, на данный момент с нашими руководителями общаются следственные органы», — рассказала в клубе.
Как сообщил телеграм-канал Shot, после падения парашютиста госпитализировала дежурившая на аэродроме бригада скорой, но от полученных травм он скончался в реанимации.
По информации Shot, на счету парашютиста был 141 прыжок. Кроме того, перед прыжком все парашютисты прошли инструктаж и получили соответствующий допуск. Также погода в этот день позволяла подняться в небо — до полудня было солнечно, к вечеру прошел дождь, но было малооблачно. Ветер по время дождя достигал 12 м/с.
В прошлом году в Чечне погиб парашютист во время финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине «купольное пилотирование». Мастер спорта России Дмитрий Беляев, член сборной России по парашютному спорту погиб на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта. За свою спортивную карьеру он совершил более 3700 прыжков с парашютом.
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