Парашютист разбился в Волгоградской области из-за ветра

Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press

Парашютист со стажем разбился из-за несчастного случая в Волгоградской области, сообщили РБК в клубе «Юный ястреб». Мужчина совершал прыжок и его сбил и ударил о столб порыв ветра.

«Это несчастный случай, на данный момент с нашими руководителями общаются следственные органы», — рассказала в клубе.

Как сообщил телеграм-канал Shot, после падения парашютиста госпитализировала дежурившая на аэродроме бригада скорой, но от полученных травм он скончался в реанимации.

По информации Shot, на счету парашютиста был 141 прыжок. Кроме того, перед прыжком все парашютисты прошли инструктаж и получили соответствующий допуск. Также погода в этот день позволяла подняться в небо — до полудня было солнечно, к вечеру прошел дождь, но было малооблачно. Ветер по время дождя достигал 12 м/с.

В прошлом году в Чечне погиб парашютист во время финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине «купольное пилотирование». Мастер спорта России Дмитрий Беляев, член сборной России по парашютному спорту погиб на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта. За свою спортивную карьеру он совершил более 3700 прыжков с парашютом.