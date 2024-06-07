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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Израиле пригрозили ООН последствиями за внесение ЦАХАЛ в черный список

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Иерусалим, Израиль
Иерусалим, Израиль (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Внесение ООН израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) в черный список наносящих вред детям стран и организаций будет иметь последствия для отношений Израиля и организации, заявил советник премьер-министра страны Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

По его словам, решение ООН свидетельствует «о моральном банкротстве» генсека организации Антониу Гутерриша. Генсек ООН с начала войны Израиля и ХАМАС игнорировал использование детей боевиками в качестве живого щита, считает Гендельман. В организации молчали о сексуальных преступлениях ХАМАС после отчета спецпредставителя ООН по данному вопросу Прамилы Паттен, добавил он.

«Доклад, на основании которого принято это решение, наполнен систематическими искажениями и двойными стандартами, которые придумывают воображаемые «нарушения» Израиля против детей», — написал Гендельман.

Решение Гутерриша поощряет террористические организации по всему миру копировать пример ХАМАС, заключил советник Нетаньяху.

ООН внесла ЦАХАЛ в черный список нарушителей прав детей
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

7 июня Гутерриш уведомил постпреда Израиля о внесении ЦАХАЛ в черный список. Армию Израиля в ООН назвали военной организацией, которая совершила преступления в отношении детей в зоне конфликта. Глава МИДа страны Исраэль Кац заявил, что решение ООН будет иметь последствия для двусторонних отношений.

Черный список ООН составлен из двух частей: в одной указаны организации, партии, государства, принявшие меры по защите детей, в другой — не принявшие таких мер. Летом 2023 года ООН на фоне боевых действий на территории Украины внесла в этот документ российскую армию.

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Теги
Израиль ООН ХАМАС
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