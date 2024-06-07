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Палестино-израильский конфликт ,  
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ООН внесла ЦАХАЛ в черный список нарушителей прав детей

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уведомил постпреда Израиля в организации Гилада Эрдана о внесении Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в черный список. Об этом сообщает издание Ynet со ссылкой на заявление постпредства.

ЦАХАЛ, в частности, определили как военную организацию, которая совершила преступления в отношении детей в зоне конфликта. Доклад по этому вопросу ООН опубликует в ближайшие дни.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что решение ООН будет иметь последствия для отношений между страной и организацией, отмечает издание. По мнению премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, ООН внесла себя в черный список, присоединившись «к сторонникам ХАМАС».

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Израильский совет национальной безопасности уже провел обсуждение возможных мер реагирования на заявление ООН, отмечает Ynet.

По данным ЮНИСЕФ, к марту 2024 года из-за бомбардировок в результате войны Израиля с ХАМАС на территории сектора Газа погибли 13 тыс. детей.

Девять лет назад правозащитники настаивали на включении Израиля в список нарушителей из-за гибели сотен детей в секторе Газа в результате боевых действий в 2014 году. Тогда чиновники ООН не стали вносить Израиль в этот список.

Черный список ООН разделен на две части: организации или партии, принявшие меры по защите детей, и не принявшие таких мер. Летом 2023 года ООН на фоне боевых действий на территории Украины внесла в этот документ российскую армию.

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Теги
Израиль ООН ХАМАС
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