Минтруд пообещал оперативно подготовить индексацию пенсий работающим

Антон Котяков (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Законопроект об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам будет подготовлен оперативно, заверил глава Минтруда России Антон Котяков. Об этом РБК сообщила пресс-служба министерства.

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума объявил о намерении возобновить с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам, приостановленную в 2016 году.

«По поручению президента мы совместно с депутатами Государственной думы в ближайшее время подготовим поправки в федеральное законодательство и оперативно внесем законопроект», — привела пресс-служба слова министра.

Он добавил, что сроки на такую работу сжатые. «Необходимо обеспечить принятие законопроектов в эту весеннюю сессию, с тем чтобы индексация возобновилась с 1 февраля 2025 года», — пояснил Котяков.

В министерстве напомнили, что в России на сегодняшний день трудятся 7,8 млн пенсионеров.

Работающими пенсионерами считаются те, кто получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору, и работодатель при этом делает отчисления в Социальный фонд России (СФР).

Сейчас пенсия у таких пенсионеров растет за счет накопленных пенсионных баллов от отчислений работодателя за предыдущий год. СФР раз в год автоматически пересчитывает страховую часть без заявления от пенсионера. Максимальная надбавка в год не может быть больше трех пенсионных коэффициентов.