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Суд арестовал главу администрации поселения Марушкинское в Москве

Суд арестовал главу администрации поселения Марушкинское в Москве до 15 июля
Сергей Вечкилев
Сергей Вечкилев (Фото: marushkinskoenew / VK)

Троицкий районный суд Москвы отправил в СИЗО главу администрации поселения Марушкинское в Новомосковском округе Сергея Вечкилева до 15 июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и девять суток», — говорится в сообщении.

В отношении чиновника завели дело по ч. 1 ст. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном сообществе. Максимальное наказание по этой части статьи — ограничение свободы на два года.

Вечкилева обвиняют в совершении трех преступлений. По версии следствия, глава администрации действовал в составе ОПГ. Чиновнику вменяют приобретение жилого помещения с использованием служебного положения для распоряжения по своему усмотрению.

Ущерб от действия Вечкилева в сообщении пресс-службы не указан.

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В 2005 году Вечкилев из коммерческой сферы пришел работать в комитет поддержки реформ президента России. С 2009 по 2011 год работал в российском МИДе. Позднее два года проработал в департаменте межрегионального сотрудничества правительства Москвы. Карьеру в администрации поселения Марушкинское чиновник начал в шесть лет назад.

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