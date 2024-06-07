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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин ответил на предложение создать по примеру Петра еще одну столицу

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ПМЭФ-2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин в ответ на предложение создать «третью столицу» России заявил, что эпоха Петра I отличалась от современного мира и сейчас необходимо использовать другие методы, которые будут эффективно работать.

Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию вел РБК.

Модератор пленарной сессии ПМЭФ политолог Сергей Караганов задал вопрос президенту о возможном создании третьей столицы и повторении подвига Петра I, который перенес столицу в Петербург.

«Это были другие условия. Это было другое состояние общества, это были другие целеполагания. В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня», — сказал президент.

Путин отметил, что нужно прежде всего заинтересовывать людей «в движении вперед». И если «мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться».

Путин встретился с Бегловым перед пленарным заседанием ПМЭФ
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ПМЭФ проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Деловая программа поделена на четыре тематических блока: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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