Количество пострадавших при ударе по Луганску увеличилось до 50

Фото: МЧС России

Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску увеличилось до 50 человек, четверо из них погибли, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

«По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 50 человек, из них четверо погибли», — приводит слова Пащенко телеграм-канал правительства республики.

Министр уточнила, что 46 человек, в том числе четыре ребенка, находятся в лечебных учреждениях города, десять пострадавших в тяжелом состоянии.

В случае необходимости, после стабилизации состояния, пострадавшие будут эвакуированы в федеральные клиники, уточнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Луганске прогремела серия взрывов от ракетных ударов ВСУ. ТАСС сообщил о семи взрывах и возникшем после них пожаре.

По словам очевидцев, пожар начался в районе Острой могилы, уточнил «Луганскинформцентр».

Острая могила — возвышенность и мемориальный комплекс на юго-востоке Луганска. Памятник посвящен военнослужащим разных исторических периодов: 1919, 1943, 2014, 2023 годов.

При обстреле пострадали две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета. Кроме того, обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что, по предварительным данным, все летящие объекты сбили, но могут быть последствия от падения обломков.

Видео с последствиями ударов опубликовал глава ЛНР Леонид Пасечник.

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