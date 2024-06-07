Путин предложил передавать бизнесу землю за ликвидацию бесхозных свалок
Президент России Владимир Путин предложил передавать предпринимателям земельные участки свалок бесплатно, если бизнесмены за свой счет расчистят территорию. Об этом президент заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.
По словам президента, на заброшенных территориях порой находятся бесхозные свалки, ликвидировать которые у муниципалитетов нет средств.
«Предлагаю следующее решение: если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий земельный участок в пользование или в собственность», — сказал Путин.
По словам президента, мера поможет улучшить городскую среду и сделать жизнь граждан комфортнее, а также позволит увеличить капитализацию городских активов, привлечь малый и средний бизнес и девелоперов с интересными проектами жилой застройки.
Путин попросил правительство проконсультироваться с властями российских регионов по вопросу о передаче бизнесу территорий мусорных площадок.
Летом 2023 года аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» на основе данных Росприроднадзора заявили, что количество стихийных свалок отходов в России начало уменьшаться впервые за четыре года наблюдения. В 2022 году показатель снизился на 17%, или на 2,6 тыс. Лидером по количеству свалок стал Башкортостан, там насчитывался 901 объект нелегального складирования отходов. Далее следовали Бурятия (849 свалок), Оренбургская область (787) и Астраханская область (630).