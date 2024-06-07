Путин предложил передавать бизнесу землю за ликвидацию бесхозных свалок

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Президент России Владимир Путин предложил передавать предпринимателям земельные участки свалок бесплатно, если бизнесмены за свой счет расчистят территорию. Об этом президент заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

По словам президента, на заброшенных территориях порой находятся бесхозные свалки, ликвидировать которые у муниципалитетов нет средств.

«Предлагаю следующее решение: если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий земельный участок в пользование или в собственность», — сказал Путин.

По словам президента, мера поможет улучшить городскую среду и сделать жизнь граждан комфортнее, а также позволит увеличить капитализацию городских активов, привлечь малый и средний бизнес и девелоперов с интересными проектами жилой застройки.

Путин попросил правительство проконсультироваться с властями российских регионов по вопросу о передаче бизнесу территорий мусорных площадок.



Летом 2023 года аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» на основе данных Росприроднадзора заявили, что количество стихийных свалок отходов в России начало уменьшаться впервые за четыре года наблюдения. В 2022 году показатель снизился на 17%, или на 2,6 тыс. Лидером по количеству свалок стал Башкортостан, там насчитывался 901 объект нелегального складирования отходов. Далее следовали Бурятия (849 свалок), Оренбургская область (787) и Астраханская область (630).