Путин призвал Грефа и Костина не «высасывать» деньги из других банков

Сбербанк и ВТБ в настоящее время делят первое и второе место по привлеченным средствам физлиц. Путин призвал Грефа и Костина «не высасывать как пылесос» деньги из других банков и пообещал обсудить с ними этот вопрос

Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Президент России Владимир Путин призвал глав Сбербанка и ВТБ Германа Грефа и Андрея Костина «не высасывать как пылесос» деньги из других банков и пообещал дополнительно обсудить с ними этот вопрос. Трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023 ведет РБК.

Так, в своем выступлении глава государства анонсировал введение в этом году нового финансового инструмента — сберегательного сертификата, — который позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и на больший процент, чем обычные депозиты.

Video

«Хотя и сейчас он, депозит, достаточно солидный. А вот ведущие наши финансовые учреждения еще подгоняют эту планочку все повыше и повыше. Не знаю это обосновано или нет, но для держателей депозитов это конечно в плюс, это понятно. Только не хотелось чтобы вы, Герман Оскарович [Греф], вместе с Андреем Леонидовичем [Костиным] как пылесос высасывали все из других банков. Но мы потом поговорим еще об этом», — сказал Путин.

И Сбербанк, и ВТБ в настоящее время предлагают банковские вклады с доходностью до 18% годовых. При этом оба банка, по данным Бробанк.ру, делят первое и второе место по привлеченным средствам физлиц (на 1 мая 2024 года) — 12,5 млрд руб. и 5,6 млрд руб. соответственно.