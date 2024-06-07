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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин призвал Грефа и Костина не «высасывать» деньги из других банков

Путин призвал Грефа и Костина не высасывать, как пылесос, деньги из иных банков
Сюжет
ПМЭФ-2024
Сбербанк и ВТБ в настоящее время делят первое и второе место по привлеченным средствам физлиц. Путин призвал Грефа и Костина «не высасывать как пылесос» деньги из других банков и пообещал обсудить с ними этот вопрос
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Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Президент России Владимир Путин призвал глав Сбербанка и ВТБ Германа Грефа и Андрея Костина «не высасывать как пылесос» деньги из других банков и пообещал дополнительно обсудить с ними этот вопрос. Трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023 ведет РБК.

Так, в своем выступлении глава государства анонсировал введение в этом году нового финансового инструмента — сберегательного сертификата, — который позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и на больший процент, чем обычные депозиты.

Путин призвал Грефа и Костина не «высасывать» деньги из других банков
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«Хотя и сейчас он, депозит, достаточно солидный. А вот ведущие наши финансовые учреждения еще подгоняют эту планочку все повыше и повыше. Не знаю это обосновано или нет, но для держателей депозитов это конечно в плюс, это понятно. Только не хотелось чтобы вы, Герман Оскарович [Греф], вместе с Андреем Леонидовичем [Костиным] как пылесос высасывали все из других банков. Но мы потом поговорим еще об этом», — сказал Путин.

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Фото:Idrees Mohammed / EPA / ТАСС

И Сбербанк, и ВТБ в настоящее время предлагают банковские вклады с доходностью до 18% годовых. При этом оба банка, по данным Бробанк.ру, делят первое и второе место по привлеченным средствам физлиц (на 1 мая 2024 года) — 12,5 млрд руб. и 5,6 млрд руб. соответственно.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Герман Греф Сбербанк ВТБ Владимир Путин Андрей Костин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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