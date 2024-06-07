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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин заявил о необходимости снижения доли импорта до 17% ВВП

Путин: доля импорта должна снизиться до 17% ВВП к 2030 году
Сюжет
ПМЭФ-2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Арсений Кац / Фонд Росконгресс)

Долю импорта в российской экономике необходимо уменьшить до 17% ВВП к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию вел РБК.

По словам Путина, достижение этой цели требует усилий и на внешнем, и на внутреннем рынках.

«Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности российской продукции», — добавил он.

По мнению главы государства, импорт должен уменьшаться не за счет барьеров, а благодаря конкурентным российским производствам, которые готовы обеспечивать потребности внутри страны.

Сейчас, по словам Путина, российская экономика сохраняет хорошую динамику в сфере сокращения ввоза импортных товаров. Так, в 2019 году доля импорта достигала 26% ВВП. Через четыре года, в 2023 году, показатель составил 19% ВВП или 32 трлн руб.

Почему ускорилось сокращение импорта в Россию
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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Весной Федеральная таможенная служба сообщила, что в марте 2024 года импорт товаров в Россию по стоимости сократился почти на 20% к тому же месяцу 2023 года. Показатель снизился до $21,3 млрд. В первом квартале 2024 года импорт уменьшился на 9,9% в годовом выражении, до $62,9 млрд.

В начале весны сокращение ускорилось: за январь—февраль служба фиксировала снижение импорта на 4%. Ввоз товаров из Азии сократился на 17% относительно марта 2023 года (до $13,8 млрд с $16,6 млрд), а из Европы — на четверть (до $5,9 млрд).

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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