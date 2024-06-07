В МВД отвергли обвинения в избиении участника спецоперации в Ростове

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Полиция опровергла заявления мужчины, который представился участником военной операции на Украине, о нападении на него сотрудников МВД. Об этом РБК сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

Ранее в Сети появилось видео, где якобы участник военной операции на Украине рассказал, что на автовокзале Ростова-на-Дону его избили люди в форме. По его словам, они также помочились на его личные документы.

«В результате проверки информации установлено, что сотрудники полиции к данному факту не причастны. В ходе опроса пострадавший пояснил, что телесные повреждения ему нанесли сотрудники охраны автовокзала. Проводятся мероприятия по установлению граждан, совершивших данное правонарушение», — сообщили в полиции.

МВД также предоставило видео, где мужчина, представившийся Алексеем Ерошкиным, дал пояснения. Он рассказал, что опубликовал видео со словами, что его избили полицейские, однако на самом деле это были не сотрудники МВД, а охранники вокзала. Ерошкин заявил, что причиной нападения стали автомобильные номера с надписью «ВАГНЕР 92».

В пресс-службе главного автовокзала города Ростова-на-Дону РБК сообщили, что конфликт с охраной вокзала возник из-за того, что Ерошкин в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти на перрон автовокзала без билета, чтобы отправиться в Севастополь.

«Противоправные действия со стороны сотрудников охраны главного автовокзала отсутствовали. После возникновения внештатной ситуации (нецензурная брань, агрессия со стороны гражданина) были вызваны сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что задержанный был доставлен в отделение полиции. «Хронометраж событий зафиксирован записями видеокамер», — добавили там.