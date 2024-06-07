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Водителю перевернувшегося в Царском Селе понтона предъявили обвинение

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

Водителю, который управлял перевернувшимся на пруду в Царском Селе понтоном, предъявили обвинение в нарушении правил безопасности, сообщило Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

«Судно не прошло освидетельствования и не было допущено к эксплуатации. Также не имел действующего удостоверения на право управления маломерным судном и человек, перевозивший людей», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали водитель и две женщины, еще одна пассажирка понтона скончалась в больнице.

По данным ведомства, судно предназначалось для перевозки четырех человек, однако на нем в момент аварии находились 24 человека

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Водителю уже предъявили обвинение.

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В Екатерининском парке в Царском Селе 6 июня перевернулся понтон с пассажирами. Предварительной причиной аварии, по данным издания «78.ru», стал перегруз понтона.

Судно перевернулось около двух часов ночи, на нем переправлялись участники подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.

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Теги
происшествие Санкт-Петербург Следственный комитет
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