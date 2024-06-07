Водителю перевернувшегося в Царском Селе понтона предъявили обвинение
Водителю, который управлял перевернувшимся на пруду в Царском Селе понтоном, предъявили обвинение в нарушении правил безопасности, сообщило Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
«Судно не прошло освидетельствования и не было допущено к эксплуатации. Также не имел действующего удостоверения на право управления маломерным судном и человек, перевозивший людей», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадали водитель и две женщины, еще одна пассажирка понтона скончалась в больнице.
По данным ведомства, судно предназначалось для перевозки четырех человек, однако на нем в момент аварии находились 24 человека.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Водителю уже предъявили обвинение.
В Екатерининском парке в Царском Селе 6 июня перевернулся понтон с пассажирами. Предварительной причиной аварии, по данным издания «78.ru», стал перегруз понтона.
Судно перевернулось около двух часов ночи, на нем переправлялись участники подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.
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