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Шойгу рассказала о формате российской альтернативы «Форту Боярд»

Ксения Шойгу
Ксения Шойгу (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Российская версия французской телеигры «Форт Боярд» на телеканале СТС будет оригинальной, но сохранит все то, за что ее полюбили телезрители. Об этом РБК рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

Она утонила, что новый проект сохранит «исторический антураж, дух приключений и атмосферу таинственности».

Личность ведущего игры пока не определена, отметила Шойгу.

СТС снимет российскую альтернативу «Форту Боярд»
Технологии и медиа

Телеканал СТС 6 июня заключил соглашение о сотрудничестве с культурным кластером Кронштадта «Остров фортов», где телеканал снимет российскую альтернативу французской телеигры «Форт Боярд».

Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня.

СТС впервые показал «Форт Боярд» в 2019 году, до этого российские версии шоу выходили в разное время на НТВ, «России» и «Первом канале». Проект снимали во Франции, где и расположена крепость. Последний сезон шоу вышел в 2021 году.

Проект снимут на территории форта «Александр Первый», входящего в состав кластера, первые выпуски выйдут уже в 2025 году.

Фото: пресс-служба телеканала СТС
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Фото: пресс-служба телеканала СТС

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Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

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Теги
СТС проект телевидение Ксения Шойгу
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