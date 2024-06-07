Шойгу рассказала о формате российской альтернативы «Форту Боярд»
Российская версия французской телеигры «Форт Боярд» на телеканале СТС будет оригинальной, но сохранит все то, за что ее полюбили телезрители. Об этом РБК рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.
Она утонила, что новый проект сохранит «исторический антураж, дух приключений и атмосферу таинственности».
Личность ведущего игры пока не определена, отметила Шойгу.
Телеканал СТС 6 июня заключил соглашение о сотрудничестве с культурным кластером Кронштадта «Остров фортов», где телеканал снимет российскую альтернативу французской телеигры «Форт Боярд».
Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня.
СТС впервые показал «Форт Боярд» в 2019 году, до этого российские версии шоу выходили в разное время на НТВ, «России» и «Первом канале». Проект снимали во Франции, где и расположена крепость. Последний сезон шоу вышел в 2021 году.
Проект снимут на территории форта «Александр Первый», входящего в состав кластера, первые выпуски выйдут уже в 2025 году.
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