СТС снимет российскую альтернативу «Форту Боярд»

Фото: пресс-служба телеканала СТС Фото: пресс-служба телеканала СТС Фото: пресс-служба телеканала СТС Фото: пресс-служба телеканала СТС

Телеканал СТС снимет российскую альтернативу французской телеигры «Форт Боярд» в городском культурном кластере Кронштадта «Остров фортов» — они заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Это следует из поступившего в РБК релиза телеканала.

СТС впервые показал «Форт Боярд» в 2019 году, до этого российские версии шоу выходили в разное время на НТВ, «России» и «Первом канале». Проект снимали во Франции, где и расположена крепость. Последний сезон шоу вышел в 2021 году.

Проект снимут на территории форта «Александр Первый», входящего в состав кластера. Ожидается, что первые выпуски выйдут уже в 2025 году.

«Мы с огромным интересом смотрим в будущее нашего сотрудничества с «Островом фортов» и не сомневаемся в том, что результаты этого сотрудничества придутся по душе публике», — сообщил гендиректор СТС Александр Акопов.

«Остров фортов», который создавался как оборонительное сооружение, после был и военным складом, и декорациями фильма, и «заброшкой», рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу. По ее словам, такая атмосфера «позволит дарить незабываемые эмоции участникам и зрителям телепроекта».