Песков заявил, что решений по новому федеральному округу пока нет
Решений о создании нового федерального округа с Донбассом и Крымом не принимали, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в скором времени власти создадут новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым. Он предположил, что этот округ может получить название «Новороссия».
Сейчас в Россию входят Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа.
Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года. Официально их еще не включили в состав федеральных округов. Крым входит в Южный федеральный округ (ЮФО) вместе с Республикой Адыгея, Республикой Калмыкия, Краснодарским краем, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями. Административный центр ЮФО — город Ростов-на-Дону.
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