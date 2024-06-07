Песков: решений по федеральному округу с Крымом и Донбассом пока нет

Песков заявил, что решений по новому федеральному округу пока нет

Дмитрий Песков (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Решений о создании нового федерального округа с Донбассом и Крымом не принимали, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в скором времени власти создадут новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым. Он предположил, что этот округ может получить название «Новороссия».

Сейчас в Россию входят Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года. Официально их еще не включили в состав федеральных округов. Крым входит в Южный федеральный округ (ЮФО) вместе с Республикой Адыгея, Республикой Калмыкия, Краснодарским краем, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями. Административный центр ЮФО — город Ростов-на-Дону.