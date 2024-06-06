Балицкий анонсировал создание нового федерального округа

Республика Крым и Севастополь в 2014–2016 годах были в составе Крымского федерального округа, а потом вошли в состав ЮФО. Новые регионы пока официально не присоединяли к федеральным округам

Евгений Балицкий (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В ближайшее время будет создан новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, рассказал «РИА Новости» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — заявил он. По его словам, вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Новый округ может получить название «Новороссия», предположил Балицкий. РБК направил запрос представителю президента Дмитрию Пескову.

Сейчас в России есть Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский федеральные округа.

Крым вошел в состав России после референдума весной 2014 года. После этого Республика Крым и город федерального значения Севастополь до июля 2016 года находились в новообразованном Крымском федеральном округе, а потом два этих региона вошли в состав ЮФО.

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Южный федеральный округ был создан в 2000 году и включал в себя весь юг европейской части России. Однако в 2010 году из его состава выделили Северо-Кавказский федеральный округ. Сейчас в ЮФО помимо двух регионов Крыма входят Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. Административный центр ЮФО — город Ростов-на-Дону.

Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года. Их пока официально не включали в состав федеральных округов. «Думаю, правительство и президент примут решения, как лучше, создать ли новый федеральный округ, либо могут быть другие форматы», — говорила в октябре 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.