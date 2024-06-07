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Военная операция на Украине ,  
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Тушить пожар в Киевской области отправили робота и пожарный поезд

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Киевской области спасатели привлекли пожарный поезд и робота к тушению возгорания, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, привлечены робот для тушения пожара, пожарный поезд», — говорится в сообщении.

Речь идет о ликвидации пожара, который начался этой ночью, уточнили в ведомстве. Что конкретно горит, в ГСЧС не назвали.

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Ранее глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко сообщил, что на одном из промышленных объектов региона произошел пожар после атаки. В области была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО. Пострадавших в результате пожара нет, отметил Кравченко. К энергетике загоревшийся объект отношения не имеет, пишет «Страна.ua» со ссылкой на Минэнерго.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Киевская область Украина Пожар пожарный поезд
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