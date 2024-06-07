Сальдо рассказал, сколько займет наполнение Каховского водохранилища

Обмелевшее Каховское водохранилище (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Каховское водохранилище получится заполнить по меньшей мере за два года после восстановления плотины на гидроэлектростанции (ГЭС), сообщил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Накопление воды потребует не менее двух лет, чтобы объем водохранилища был восстановлен. За несколько дней после того, как была разрушена плотина, более 17 куб. км воды было сброшено бесцельно в Черное море», — пояснил Сальдо.

Восстановить плотину и саму гидроэлектростанцию глава региона считает необходимым, поскольку водохранилище обеспечит орошение сельскохозяйственных земель региона. После принятия соответствующего решения работы можно провести достаточно быстро, отметил он.

Сальдо оценил сроки восстановления самой плотины как «не больше чем за год».

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, левый берег которого находится под контролем российских военных, а правый — под контролем украинских, обрушилась 6 июня 2023 года. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.