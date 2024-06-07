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Чернышенко рассказал о работе над возобновлением рейсов с тремя странами

Чернышенко: Москва прорабатывает возобновление авиасообщения с Южной Кореей
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия прорабатывает возобновление прямого авиасообщения с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией в ближайшей перспективе, сообщил ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Прорабатывается вопрос в ближайшей перспективе возобновить авиасообщение с Индонезией, Саудовской Аравией и Республикой Корея», — сказал он.

Кроме того, по словам Чернышенко, российские авиакомпании рассчитывают начать выполнение рейсов в Кувейт и Иорданию.

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Фото:Министерство обороны РФ / Global Look Press

На сегодняшний день из России прямыми рейсами можно улететь в 38 государств мира, уточнил вице-премьер.

Россия и Индонезия договорились о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса, в марте 2022 года, однако оно так и не было восстановлено. Южная Корея прервала авиасообщение с Россией после начала боевых действий на Украине.

С Саудовской Аравией после пандемии авиасообщение было официально восстановлено в мае 2021 года, однако прямые рейсы так и не запустили.

После начала военной операции на Украине ЕС, США и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Из-за этого прямое авиасообщение с ними было прервано.

Кроме того, после введения санкций против Москвы в черном списке Евросоюза оказались десятки перевозчиков. Были расторгнуты договоры лизинга на более чем 700 иностранных самолетов. Зарубежные лизингодатели начали отзывать лайнеры из России. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, владеющим самолетами в иностранном лизинге, прекратить полеты за рубеж из-за риска ареста судов.

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Теги
Южная Корея Саудовская Аравия Кувейт Индонезия Иордания авиасообщение Дмитрий Чернышенко
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