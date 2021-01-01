Депутаты ЛДПР внесут законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем

Депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесут в Госдуму законопроект о переносе с 2024 года нерабочего дня с 8 января на 31 декабря. Текст инициативы опубликовал в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

«Законопроект направлен на отнесение 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты подчеркнули, что таким образом, несмотря на объявление 31 декабря нерабочим днем, продолжительность новогодних каникул не изменится. Авторы инициативы пояснили, что такое нововведение позволит гражданам более рационально использовать праздничные дни.

Нилов уточнил, что законопроект будет внесен в Госдуму 8 декабря.