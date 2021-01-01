Депутаты ЛДПР внесут законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем
«Законопроект направлен на отнесение 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней», — говорится в пояснительной записке.
Депутаты подчеркнули, что таким образом, несмотря на объявление 31 декабря нерабочим днем, продолжительность новогодних каникул не изменится. Авторы инициативы пояснили, что такое нововведение позволит гражданам более рационально использовать праздничные дни.
Нилов уточнил, что законопроект будет внесен в Госдуму 8 декабря.