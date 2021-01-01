Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 74,25 (0) Инвестиции, 07 дек, 13:35
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 89,97 (-0,29) Инвестиции, 07 дек, 13:35
Белый дом выразил уверенность в мирной передаче власти Байдену Политика, 03:15 Как рост европейца меняет конкуренцию на рынке навигационных терминалов РБК и Intel NUC, 02:59 Депутаты ЛДПР внесут законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем Общество, 02:43 США внесли Россию в «список наблюдения» по нарушениям религиозных свобод Политика, 02:35 Путин наградил российских врачей за вклад в борьбу с COVID-19 Общество, 02:14 «Академик Черский» отошел от недостроенного участка «Северного потока-2» Бизнес, 02:03 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 01:52 Ресторану Моргенштерна пригрозили штрафом за нарушение мер против COVID Общество, 01:29 СМИ узнали о приоритетной вакцинации от COVID-19 для жителей США Политика, 01:25 Путин присвоил звание заслуженного артиста Железняк и Миркубанову Общество, 00:46 Какие возможности для игр открывает новая консоль PlayStation 5 РБК и PlayStation, 00:42 Черчесов поспорил с комиком ТНТ об оправданиях за поражение от Сербии Спорт, 00:23 Дзюба назвал «боевой» группу России в отборе на ЧМ-2022 Спорт, 00:15 Пресс-секретаря парламента Дагестана отстранили за высказывания в Сети Общество, 00:12
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,64 -0,55% EUR/RUB ₽89,18 -0,69% EUR/USD $1,21 -0,06%
Общество ,  
0 

Депутаты ЛДПР внесут законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем

Депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесут в Госдуму законопроект о переносе с 2024 года нерабочего дня с 8 января на 31 декабря. Текст инициативы опубликовал в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

«Законопроект направлен на отнесение 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней», — говорится в пояснительной записке.

Онищенко предложил отказаться от длинных выходных на новогодние праздники
Общество
<p>Геннадий Онищенко</p>

Депутаты подчеркнули, что таким образом, несмотря на объявление 31 декабря нерабочим днем, продолжительность новогодних каникул не изменится. Авторы инициативы пояснили, что такое нововведение позволит гражданам более рационально использовать праздничные дни.

Нилов уточнил, что законопроект будет внесен в Госдуму 8 декабря.

Ранее, 7 декабря, бывший санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что длинные выходные после наступления Нового года в России нужно отменить. По его мнению, они нагружают систему здравоохранения, вредят здоровью россиян и неоправданно тормозят работу в стране.

выходной день новогодние праздники ЛДПР
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,64 -0,55% EUR/RUB ₽89,18 -0,69% EUR/USD $1,21 -0,06%
Материалы по теме
Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года в пандемию
Общество
Онищенко предложил отказаться от длинных выходных на новогодние праздники
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter