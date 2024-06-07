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Военная операция на Украине ,  
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К западу от Луганска сбили два дрона

Средства ПВО сбили два дрона к западу от Луганска
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа к западу от Луганска, передает «Луганскинформцентр» со ссылкой на пресс-секретаря главы ЛНР Анну Романову.

Дроны, со слов Романовой, сбили в 20 км к западу от города.

Возгораний и повреждений, по предварительным данным, нет, уточнила она.

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Фото:vvgladkov / Telegram

«Луганскинформцентр» сообщил о взрывах в городе со ссылкой на очевидцев около 23:15 мск.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа региона. Со слов губернатора, беспилотник взорвался во внутреннем дворе здания. Ударной волной в соседней котельной выбило окна, также осколками оказались посечены два автомобиля.

При атаке пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Максим Моисеев. Его госпитализировали с контузией.

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Теги
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