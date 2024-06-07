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На юго-востоке Москвы опрокинулся автозак с людьми

Два человека пострадали при опрокидывании автозака с людьми в Москве

В Москве на Люблинской улице произошла авария у участием автомобиля полиции, по предвариительным данным, пострадали два человека, которые находились внутри, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы, а также телеграм-канал SHOT, пишут, что опрокинулся автозак. Авария произошла около 22:40, уточняет SHOT.

ТАСС пишет, что автомобиль опрокинулся на бок в районе дома 51 по Люблинской улице. Водитель машины, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщил агентству источник.

SHOT показал кадры, на которых виден опрокинувшийся автомобиль. В машине в момент аварии находились заключенные, их вытаскивают наружу через люк в крыше, пишет канал.

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