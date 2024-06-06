Дело в отношении украинского журналиста Гордона поступило в военный суд

Дмитрий Гордон (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Второй окружной военный суд зарегистрировал материалы дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан Минюстом иноагентом), обвиняемого в России по четырем статьям Уголовного кодекса, следует из карточки дела на сайте суде.

Как указано в карточке, журналист обвиняется в

совершении публичных призывов к развязыванию агрессивной войны с использованием средств массовой информации (ст. 354 ч. 2) — наказывается лишением свободы на срок до пяти лет;

двух эпизодах публичных призывов к совершению акта терроризма или публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (ст. 205.2 ч. 2) — от пяти до семи лет лишения свободы;

возбуждении ненависти или вражды с применением насилия или с угрозой его применения (ст. 282 ч. 2 п. «а») — лишение свободы от трех до шести лет;

двух эпизодах публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам ненависти или вражды или в отношении социальной группы (ст. 207.3 ч. 2 п. «д») — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Журналистикой занялся в 1980-х, сначала работал в киевских газетах, а потом, в 1990-х, создал свою — еженедельник светской хроники «Бульвар», которая с 2005 года стала называться «Бульвар Гордона».

В 2013-м основал свое интернет-издание «Гордон». Кроме того, работал на украинском телевидении, в частности у него была авторская программа «В гостях у Гордона» (сейчас так называется один из его Youtube-проектов, на канале более 4 млн подписчиков).

В 2014–2016 годах был депутатом Киевского горсовета. Также является автором более 50 книг, более 100 песен и нескольких клипов к ним.

В 2022 году был признан в России иноагентом. Также внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов. Он находится в розыске и заочно арестован с того же года.